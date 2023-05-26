В Пскове появятся два новых ТОСа

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Два новых территориальных общественных самоуправления появится в Пскове в скором времени. Об этом сообщает ПАИ.

За появление ТОСов «Генерала Маргелова, 11» и «Рижский 60» проголосовали депутаты Псковской городской Думы на 11-й сессии гордумы, она состоялась сегодня, 26 мая.

Добавим, что новые территориальные общественные самоуправления появятся на этих территориях по инициативе жителей, проживающих в этих домах. Соответственно деятельность этих ТОСов будет проводиться в пределах территорий домов.