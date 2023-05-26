Маршруты городских автобусов Пскова изменятся в связи с проведением ралли

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Схема движения общественного транспорта в Пскове будет изменена 27 мая с 13:00 до 17:00 во время проведения 3-го этапа Чемпионата России и 2-го этапа Кубка содружества по ралли «Уралхим Псков - 2023». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Так, автобусные маршруты № 4, 17, 116 с Завеличья букдт курсировать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и затем по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и затем по маршруту;

Автобус маршрута № 116, двигающий по маршруту площь Ленина – Тямша – площь Ленина, начнёт курсировать с остановки «магазин Маяк»;

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья будут двигаться по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и затем по своему маршруту;

Автобусы № 115, 122, 126, 130 с автовокзала проследуют по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и затем по маршруту в прямом и обратном направлениях

Автобусы маршрутов № 30, 118, 114, 121, 124, 127,142 будут двигаться через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 1 будет следовать по улице Леона Поземского с поворотом на улицу Труда, по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и затем по маршруту со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 11 будут идти с улицы Звездной по улице Труда до улицы Текстильной, по улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к «Летнему саду» и затем по маршруту;

Автобусы маршрута № 8, 8А поедут через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса;

Для рейсов без остановки на вокзале время отправления от вокзала будет соответствовать времени отправления от остановки «площади Ленина»;

Автобус маршрута № 19 от цементного склада будет идти через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; а от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад;

Автобус маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсом от автовокзала на 13:35 проследует по улице Вокзальной, улице Советской, площадь Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и затем по маршруту;

Автобус маршрута № 139 от улицы Текстильной будет идти по улице Новосёлов, улице Звёздной, по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту, (остановка «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);

Перевозка пассажиров по маршруту № 22 в указанный период времени проводится не будет.