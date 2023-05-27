Нефтебаза в Невельском районе подверглась атаке дронов-камикадзе

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Атака двух БПЛА произошла рано утром в Невельском районе. Нападению подверглась нефтебаза. Об этом сообщает Псковское агенство информации со ссылкой на собственные источники.

Минувшей ночью около 4:30 жители Невельского района услышали два взрыва. Атака была совершена на нефтеперекачивающую станцию вблизи деревни Литвиново.

Взрывом повреждены фасады нескольких зданий, ударной волной выбиты стекла. Граждане не пострадали. Информацией о ЧП оперативно занялись соответствующие службы Эксперты несколько часов работают на месте происшествия.