Сварщик из Пскова Игорь Григорьев стал лучшим в СЗФО

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Псковский сварщик Игорь Григорьев стал лучшим в Северо-западном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 2010 года проводится Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» среди сварщиков СЗФО. В 2023 году региональный этап соревнования прошел в Санкт-Петербурге.

Среди лучших специалистов округа впервые за всю историю победил сварщик из Псковской области.

«Он показал блестящие результаты, обойдя сильных соперников из "Газпрома" и Санкт-Петербурга», – заключили в пресс-службе.