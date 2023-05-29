Дачные кражи участились в Псковской области с приходом весны

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Случаи хищения имущества в садоводческих товариществах стали в Псковской области не редкостью. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Какие профилактические меры для предупреждения дачных краж можно принять, в напомнили псковичам в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции поделились печальной статистиков: чаще всего в руки воров попадает оргтехника, посуда, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Помимо этого, нередки кражи чёрного и цветного металлолома и строительных материалов. По словам специалистов, наиболее защищены от злоумышленников дачи, оснащенные охранной и тревожной сигнализацией.

Рекомендации в качестве профилактики сезонных краж следующие:

— Не оставлять на даче ценные вещи и деньги. Лучше всего забрать их в город или оставить на хранение соседям, с которыми сложились доверительное отношения.

— Максимально затруднить доступ в жилище посторонним. Установить надёжные двери и сложные замки, а также закрыть окна решётками.

— Попросить соседей присматривать за домом и сразу же сообщать о подозрительных личностях или противоправных деяниях с чужим имуществом

— В случае потери ключей необходимо оперативно заменить замки.

— Оборудовать строение средствами видеофиксации или системами охранной сигнализации.

— Регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов.

«Если кража всё-таки произошла, незамедлительно сообщите об этом в органы внутренних дел. И до приезда следственно-оперативной группы полиции постарайтесь сохранить все следы преступления: не заходите в помещения, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах», — рассказали в сообщении ведомства.