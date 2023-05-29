Почти полмиллиона рублей выплатит псковичка за призыв к терроризму

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Псковичку оштрафовали за призыв к террористической деятельности почти на полмиллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Жительницу Пскова осудили за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи 280 УК РФ. Сотрудники ведомства оперативно пресекли противоправные действия женщины.

Выяснилось, что псковичка в публикациях на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публично призывала к совершению насильственных действий в отношении первых лиц государства, а также сотрудников правоохранительных структур. Женщина призывала псковичей к выступлению в форме мятежа, а также восстания для смены государственной власти.

Нарушительницы правопорядка грозит штраф в размере 450 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.