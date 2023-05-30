Выставка «Великие глазами маленьких» откроется в Пскове в день защиты детей

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В Пскове пройдёт открытие российско-белорусской художественной выставки «Великие глазами маленьких», его запланировано провести 1 июня. Об этом сообщает ПАИ.

Выставка приурочена к Международному дню защиты детей. Мероприятия будут организовывать творческая школа-студия «Полосатый кот» и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова».

Свыше 70 портретов известных людей России, Псковщины и Белоруссии представят маленькие художники в возрасте от пяти до 12 лет. На картинах юные творцы изобразят исторических деятелей, писателей, полководцев, общественных деятелей разных эпох, героев Великой Отечественной войны.

Несколько личностей на выставке будут связаны с историей Псковщины: князь Всеволод-Гавриил, Александр Невский, княгиня Ольга, князь Довмонт-Тимофей, А. С. Пушкин и другие

Кроме того, в числе известных личностей, будут изображены и писатели: А. Ахматова, А. Барто, С. Михалков и другие. Дети представили свои работы в разных техниках.

Помимо самого портрета, каждая картина сопровождается мини-эссе от автора. В нем объясняется, кто изображён на потрете и почему именно он стал ключевой фигурой в творчестве ребёнка.

Отметим, что мероприятие состоится в актовом зале Псковской областной научной библиотеки. Она располагается по удресу: улица Профсоюзная, 2, 1 этаж. Время проведения выставки с 12:00 до 13:00.