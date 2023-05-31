Псковичам рассказали, когда стоить ждать тепла в июне

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Когда в Псковскую область придёт настоящая летняя погода, рассказали в Псковском гидрометцентре. Об этом сообщает ПАИ.

Руководитель регионального гидрометцентра Тала Нещадимова поделилась подробностями о погоде в июне. «Если говорить о том времени, когда мы должны почувствовать тепло по ощущениям, то скорее всего это будет третья декада июня. Первая декада ожидается прохладной: дневные температуры будут от +14, +15 до +19, +20 градусов. Во второй декаде будет потеплее», – уточнила Тала Нещадимова.

По её словам, по-настоящему летняя погода должна наступить лишь в третьей декаде июня. Однако в первый месяц лета среднемесячная температура все равно будет близка к норме. При этом на территории региона прогнозируется меньшее количество осадков, чем должно быть по норме.

«Сейчас погода сохраняется такая, какая и есть. Это никакие не рекорды, это абсолютно нормальное, среднее начало июня на территории Псковской области. Первая декада июня у нас должна быть прохладной», – акцентировала внимание метеоролог.

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшее время по прогнозам в регионе не будет обильных осадков, но они будет умеренными в отдельные дни.