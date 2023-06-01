В Псковских парках планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения

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Около 30 уличных камер видеонаблюдения с распознаванием лиц уже установлено в Пскове, ещё несколько могут появиться в парках . Об этом рассказал начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

По словам специалиста, каждый год количество камер с функцией распознавания лиц в городе будет увеличиваться. Кроме того, Алексей Ильин подчеркнул, что суммарно в Пскове в рамках проекта «Безопасный город» функционирует около 400 камер.

«Камеры – наши, ведомственные, которые устанавливают администрации. Помимо комплекса, ещё есть и частные камеры, которые люди устанавливают сами. Практически все организации ставят камеры, и мы активно ими пользуемся, никто никогда нам не отказывает в предоставлении записей. При раскрытии всех преступлений, которые совершены, используются все возможные камеры», — объяснил сотрудник полиции. По его словам, профессиональным оперативникам камеры помогают отследить преступника по внешним признакам, например, по одежде или походке.

«Мы с администрацией города общаемся и согласовываем установку дополнительных камер. У нас планируется установка камер в Финском парке, парке Строителей, на набережной реки Великой с одной и с другой стороны. Мы анализируем, где необходимо фиксировать массовые мероприятия. Работа ведётся, и количество камер будет расти с каждым годом всё больше и больше», — подытожил Алексей Ильин.