Журналисты из Сербии прибыли в Псков для съёмок фильма

Фото: Романа Дмитриева

Фильм о Псковской области и её исторических достопримечательностях и самобытной природе снимут журналисты из Сербии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Информационный тур для телевизионщиков из-за рубежа проводится при поддержке комитета по туризму Псковской области и регионального Туристского информационного центра. Прежде чем приехать на Псковщину, иностранные гости посетили Краснодарский край и Санкт-Петербург. Псков станет ещё площадкой, где развенутся съёмки фильма.

Сербская команда Balkan Trip показывает красоту Сербии и Балкан в своих интересных телевизионных формах, открывая новые форматы и перспективы для развития туризма. Руководителем группы является сербский телеведущий Бошко Козарский, он также является директором первой русской международной школы в Белграде имени Валентины Терешковой.

Образовательное учреждение уникально по своей сути, поскольку в нем сложились традиции систем образования двух исторически близких друг другу стран: России и Сербии.

В Псков сербские гости прибыли при поддержке Русского центра науки и культуры в Белграде «Русский дом». Он является представительством в Республике Сербии Федерального агентства «Россотрудничество» и старейшим духовным центром русского зарубежья.

Иностранные гости за несколько дней планируют посетить Псковский музей-заповедник, прогуляться по Золотой набережной Пскова и Финскому парку, а также посетить Довмонтов город, Троицкий собор и заснять в сумерках инсталляцию «Россия начинается здесь»

Кроме того, съёмочная группа отправится и в Печорский район, там пройдут съемки древнего Изборска с посещением музея-заповедника «Изборск». И конечно же иностранные гости побывают в псковской святыне, в Псково-Печерском монастыре.

Помимо этого, журналисты планируют заснять Талабские острова и отправиться в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. После возвращения в Псков съёмочная группа посетит Святогорский монастырь и заснимет территорию у Гремячей башни.