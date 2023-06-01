Михаил Ведерников показал отличникам Псковской области телефон для связи с президентом

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В Правительстве Псковской области прошел прием победителей юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник». Девять отличников со всего региона были удостоены приглашения на знаковое чаепитие года, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

После чаепития в главном зале Правительства Псковской области Михаил Ведерников пригласил юных гостей к себе в кабинет.

— Желтый телефон не кажется необычным? Это специальная закрытая связь. По нему мы разговариваем с президентом. Тут можно посмотреть пропущенные звонки, вдруг звонил какой-то министр из администрации или правительства, - рассказал ребятам губернатор.

—Часто ли вам звонит президент? - поинтересовалась школьники.

—Задача хорошего губернатора сделать так, чтобы президент даже не вспоминал, что такая область существует. В хорошем смысле, конечно же, - объяснил юным гостям губернатор.

Во время осмотра кабинета Михаил Ведерников предложил ребятам сделать памятное фото в своем кресле и расписался в дневниках с пятерками.

В 2023 году в юбилейном X сезоне проекта решили принять участие отличники из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Всего свои заявки прислали 505 учащихся образовательных учреждений.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.

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