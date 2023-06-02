В рамках акции «Цветы жизни» в Пскове высадили 1500 цветов

Фото представлено администрацией Пскова

В псковском парке 1 июня высадили 1500 цветов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Вчера, 1 июня в Пскове прошли праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. В Детском парке прошла традиционная акция «Цветы жизни». Свыше 1000 псковичей приняли участие в мероприятии и посадили 1500 цветов.

Совместно с жителями города в акции принял участие исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Он поздравил детей с праздником и добавил, что в городе для ребят каждый год создаётся все больше новых объектов. В частности, в 2023 году установлены игровые комплексы в Детском и Финском парках.

«Всё это для вас, дорогие ребята. Развлекайтесь, веселитесь, играйте! Город Псков всегда открывает свои объятия для всех детских улыбок», – подчеркнул Алексей Несмашный.

1 июня в Детском парке для юных псковичей была подготовлена насыщенная программа. Для ребят работали интерактивные площадки, в амфитеатре состоялся концерт, а вечером для подростков была организована дискотека.