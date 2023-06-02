В жилом доме на улице Леона Поземского в Пскове возобновят капремонт канализации

Фото: Андрей Степанов

Капитальный ремонт холодного водоснабжения и канализации возобновится в доме № 44 на улице Леона Поземского с 5 июня. Отметим, что проект был разработан ещё в 2021 году.

Согласно контракту в доме должны были заменить унитазы во всех квартирах. Смету утвердили все стороны процесса, однако с реализацией проекта возникли проблемы. Фонд капремонта объяснил подрядчику, что Управление Федерального казначейства по Псковской области не пропускает платёж на унитазы.

«Более того, подрядчик подтвердил, что уже закупил унитазы в количестве 48 штук», – отметила председатель совета дома Ольга Бахирева.

«Раньше фонд в ходе проведения капитального ремонта менял унитазы. Понимая, что для того, чтобы снять старый чугун, придётся унитаз демонтировать, в смету мы их включали. Однако в прошлом году контрольные органы указали нам на то, что унитазы не являются общедомовым имуществом и закладывать средства на их замену мы не вправе», — рассказал на встрече исполняющий обязанности гендиректора регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Андрей Анисимов.

По результатам комиссии Подрядная организация согласилась взять на себя расходы на унитазы, однако оплачивать установку новых и демонтаж старых унитазов будет Фонд капитального ремонта.

Подробнее в сложной ситуации разобрались в редакции «АиФ-Псков».