Псковские врачи провели учения по борьбе с холерой

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Врачи Псковской областной клинической больницы под руководством Светланы Мищенко провели учение по борьбе с холерой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медицинском учреждении.

По легенде в гастроэнтерологическое отделение больницы попала женщина. Она жаловалась на слабость, сильную диарею, однократную рвоту, сухость кожных покровов, ощущение жажды и учащенное сердцебиение.

В анамнезе у пациентке был язвенный колит, однако около пяти лет он находился в стадии ремиссии. Женщина работала тренером по плаванию и накануне вернулась из Индии. Врачи диагностировали у пациентки холеру.

В рамках учений медики отработали последовательность действий по проведению первичных противоэпидемических мероприятий. Кроме того, врачи проверили реальность выполнения оперативного плана.

«Задачи учений решены, цели достигнуты. Результаты показали слаженность работы всех отделений, готовность медицинской организации по выявлению больных холерой. Уверен, что в чрезвычайной ситуации мы сработаем чётко и слаженно!» — заключил главный врач больницы Евгений Панферов.