Сербские журналисты направились на Талабские острова

.

В Псковскую область прибыли сербские журналисты. Они отправились на Талабские острова Псковского озера. Об этом сообщает «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Съемочная группа путешествует по Псковщине не первый день. Ее сопровождает директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. Цель визита журналистов - посещение мест, напрямую связанных с сербами.

Тележурналисты побывали на островах им. Белова и Талабске. Посетили келью, могилу и храм, где служил известный на весь мир старец протоиерей Николай Гурьянов.

Далее путь пролегал через Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. Его основал выходец из Сербии афонский монах Савва Крыпецкой. Далее по плану – Снетогорский монастырь.

Напомним, что фильм о Псковской области, её исторических памятниках и красивых окрестностях снимет съёмочная группа из Сербии.