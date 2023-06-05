5 июня в Псковской области потеплеет до +20 градусов

Фото из пресс-службы Псковского музея-заповедника

Сегодня, 5 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +15...+20 градусов, ночью ожидается всего +2...+7 градусов.

В Пскове дневная температура достигнет отметки в +17...+19 градусов, ночью ожидается всего +5...+7 градусов. В Великих Луках температура днем поднимется до +16...+18 градусов, ночью будет прохладнее, до +4...+6 выше нуля.