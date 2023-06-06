Историко-культурный форум «Истоки» пройдёт в Печорской районе в июле

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С 5 июля по 23 августа в Печорском районе состоится молодежный историко-культурный форум «Истоки». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году планируется организовать пять заездов по различным тематикам. «Форум нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания», - поделились в пресс-службе правительства.

Отметим, что первая смена «Семейные ценности» запланирована на период с 5 по 12 июля. В ней поучаствуют молодые семьи с детьми от 7 лет, активисты НКО, занимающиеся семейной политикой и молодые педагоги.

В рамках заезда состоится грантовый конкурс от «Росмолодежи»: #родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей; #ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи; #делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Псковской области, Псково-Печерский монастырь.