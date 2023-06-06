Бесплатный Wi-Fi появится в сельских центрах культуры Псковской области

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Сельские библиотеки и клубы Псковской области обеспечат сетью Wi-Fi до конца июля. Об этом сообщил начальник Управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на брифинге в ПАИ.

Обеспечение сельских центров культуры сетью Wi-Fi проходит в рамках регионального проекта при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

«Особенно это актуально для тех населенных пунктов, где проблемы с услугами связи. Это поможет и ученикам, и всем жителям воспользоваться высокоскоростным интернетом», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Напомним, за пять лет Псковская область кардинально улучшила свои позиции в федеральном рейтинге цифровой трансформации и перешла с 84-го на 32-е место. В СЗФО регион занимает третье место.