«Сибирский гостинец» возобновляет работу в Псковской области

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Компания «Сибирский гостинец» возобновляет свою работу в «Моглино» Псковской области. Об этом заявил генеральный директор особой экономической зоны Антон Яковлев на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

«Сибирский гостинец» ранее приостановил свою деятельность. Сейчас предприятие нашло возможность для дальнейшей реализации проекта.

Антон Яковлев напомнил, что главные резиденты «Моглино» – «Елме Мессер Рус» и «Титан-Полимер». Они запустились в прошлом году в период ковидных ограничений и санкций. Возникшие трудности с логистикой компании смогли преодолеть.

Антон Яковлев также сообщил о том, что у территории «Моглино» появился новый резидент – ООО «Скрининг-М». Фирма будет производить системы тепловых электрических станций как для гражданского обихода, так и для Министерства обороны РФ.

Ранее губернатор Михаил Ведерников отмечал, что фактический объем инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.

«Сибирский гостинец» – это крупнейший на территории РФ комплекс по производству ягод и фруктов сублимационной сушки для каш быстрого приготовления, мюсли, сухих завтраков, чая и кондитерских изделий.