В 500 лучших образовательных учреждений России вошёл медколледж из Великих Лук

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Великолукский медколледж попал в список 500 лучших образовательных учреждений России. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Великолукский медицинский колледж вошёл в рейтинг топ-500 образовательных учреждений Всероссийского турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» от проекта Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Колледж занял 115-ю строчку рейтинга.

Уже 10 июня команда Великолукского медицинского колледжа примет участие в региональном финале масштабного интеллектуального турнира.

Напомним, рейтинг рассчитывался из соотношения суммы баллов, которые набрали учащиеся школы или колледжа на первом этапе к общему числу зарегистрировавшихся участников от данного образовательного учреждения.

Образовательные учреждения, которые вошли в рейтинг «ТОП-500», получат памятные награды от организаторов. А партнер турнира АО «Издательство «Просвещение» подарит электронные формы учебников по 7 предметам на выбор каждому образовательному учреждение.