Регоператор «Сколково» открыл офис на базе технопарка в Великих Луках

Фото: из газеты «Великолукская правда. Новости»

В Великих Луках открыли офис регионального оператора «Сколково» на базе технопарка «Электрополис». Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В торжественном мероприятии поучаствовали председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководитель департамента регионального развития, фонда «Сколково» Юрий Сибирский, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

Юрий Сибирский на церемонии вручил стелу Андрею Михееву, который передал её на хранение директору технопарка Ирине Беловой.

Напомним, что региональный оператор фонда «Сколково» представляет собой технопарк или другой объект, который развивает технопредпринимательство в регионах. Кроме того, он должен развивается по стандартам «Сколково», и иметь аккредитацию фонда.