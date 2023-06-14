Для студентов ПсковГУ планируют оборудовать тренажёрный зал

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Тренажерный зал и оснащенные спортивным оборудованием комнаты планируют создать в Псковском государственном университете. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе университета.

Такие нововведения станут доступными благодаря тому, что вуз прошел конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Завкафедрой физической культуры и здоровьесбережения, руководитель проекта Артём Момент отметил, что университет делает все, для того, чтобы как можно больше студентов регулярно занималось спортом.

В частности, для этого в общежитиях по улице Воеводы Шуйского, 6 и на улице Инженерной, 8 будут отремонтированы и оснащены спортивные комнаты, а в корпусе на улицн Льва Толстого, 6 оборудуют полноценный тренажерный зал.

Студенты смогут пользоваться спортинвентарем и оборудованием, в частности в зале появится и функциональная рама для выполнения подтягиваний, брусья, скамья для жима, плиобоксы для прыжков, гантели, эллипс, беговая дорожка, функциональная скамья для отжиманий, пресса и другое.

«Мы реализуем дисциплины, модули по физической культуре и спорту в объеме 400 часов: 72 часа – физическая культура и спорт, 328 – элективные дисциплины. Однако они в соответствии с планом раскиданы на первых трех курсах. Чтобы дать возможность ребятам заниматься, не тратя деньги, мы решили оборудовать и отремонтировать спортивные комнаты в общежитиях», — отметил Артём Момент.

Помещения планируется обновить к началу нового учебного года. Кроме того, планируется разработать электронную систему регистрации и учета посещения спортивных секций и занятий по физической культуре.