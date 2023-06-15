Программу ярмарки «Виноград» представили псковичам

.

Псковичам рассказали какие мероприятия начнутся в рамках ярмарки «Виноград» уже в ближайшие выходные. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ключевые познавательные мероприятия эногастрономической ярмарки «Виноград» будут сосредоточены в шатре «Винология».

Дегустации будут работать с первого дня ярмарки, здесь можно будет попробовать вина «Массандры», «Нового Света», «Инкермана», «Лефкадии», «Собер Баш», «Шато де Талю», «Золотой балки», Denisov Winery.

Дегустации будут сопровождаться рассказами о производстве вина: что такое терруар, какие автохтоны есть в России, как звучит вино, как читать этикетки на бутылке. Также посетители узнают о наследии Льва Голицына и послушают лекции об архитектуре и экологии.

В ближайшие выходные Псков посетит делегация винных столичных блогеров. Наталья Шулакова проведёт мастер-класс о летних винах, Алексей Синельников расскажет о формировании винного комьюнити, а Юрий Юдич поможет подобрать вино к еде. В завершении выходных будет представлен сабраж, который является самым эффектным методом подачи игристого вина.

Ежедневно на ярмарке будут проходить винные зарядки или винные медитации от проекта «МинВин» и Юлии Макаровой. Посетители, помимо дегустации, будут играть в игры: винное казино, угадай мелодию, бинго или квиз. Также псковичам представляется возможность стать амбассадором российского вина и получить удостоверение.

Отметим, что познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт с 17 по 25 июня в Финском парке Пскова. Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события – Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.