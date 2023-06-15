Два закрытых на ремонт детсада в Великих Луках вернутся к работе

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В Великих Луках два из трех детсада, закрытых на ремонт, вновь приступят к работе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона объяснил, что получил много обращений от жителей Великих Лук по вопросу закрытия сразу трех городских детсадов. Подобное решение вызвало у родителей сильное недовольство.

«Решение необдуманное и ни с кем не согласованное», – заверил Михаил Ведерников. По его словам, после проверки прокуратуры решение о закрытии учреждений было опротестовано.

Таким образом, два детских сада – №5 на улице Некрасова и №11 на улице Лизы Чайкиной – продолжат свою работу в штатном режиме. А вот детсад №12 на проспекте Ленина, 46а, действительно подлежит ремонту, поскольку детям находиться там небезопасно.

«Также прокуратурой внесено два предостережения в адрес руководителя Управления образования города Великие Луки», – уведомил неравнодушных великолучан глава региона. Он также поблагодарил их за внимательное отношение к детям и оперативность обращения.