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НовостиОбщество16 июня 2023 13:10

В Пскове с 19 июня перекроют участки улиц Труда и Звёздной

Источник:kp.ru
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Движение транспорта будет временно приостановлено на участках улиц Труда и Звёздной в Пскове с 19 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Движение транспорта на участке проезда между многоквартирными жилыми домами № 2 и 10 на улице Звёздной будет приостановлено с 19 июня по 3 июля. Органчениы связаны с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения.

Помимо этого, 19 июня начнётся ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Звёздной до улицы Инженерной, где также будет перекрыта проезжая часть. Как отмечают в администрации, перекрывать дорогу будут по полосам.

Жителей Пскова просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.