16-летний пскович Илья Щембелов отправится в Китай на конференцию по робототехнике

Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Псковский 16-летний юноша Илья Щембелов отправится в китайский город Ухань на конференцию по робототехнике. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в технопарке «Кванториум».

Молодой человек станет первым, кто представит Псковскую область на таком масштабном мероприятии. После его изобретения пхендера — бионической руки, экспертный совет программы «Шаг в будущее» предложил псковичу отправится в Китай.

С 15 по 21 августа Илья Щембелов станет участником 37-го Китайского молодежного конкурса научно-технических инноваций (CASTIC). Это мероприятие является крупнейшим и очень престижным конкурсом в Азии для молодых ученых со всего мира.