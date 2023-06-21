На улицах Пскова в следующем году появятся барсики

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О появлении барсиков на улицах Пскова в 2024 году сообщила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Информацией она поделилась в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове.

«Где-то хомлины, где-то — коты. У нас есть прекрасный символ города, прекрасный символ области. Это наш барс. Они будут разными и очаровательными», — рассказала Ирина Иванова.

По её словвм, число туристов в Пскове в последние два года резко возросло. Возможно именно благодаря транспортной доступности региона в Псков приезжают туристы со всей страны.

Помимо этого, Ирина Иванова отметила, что активность городского Туристского информационного центра в городе будет увеличиваться. В скором времени там будет открыто кафе.