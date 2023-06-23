В Себежском районе прошло открытие «Кургана Дружбы»

.

Торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» прошло в Себежском районе вчера, 22 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками лагеря стали 200 детей из Псковской и Витебской областей. Юных исследователей ждёт концертная программа, школа выживания, квесты, выставочные площадки.

Школьники совместно с профессиональными поисковиками, реконструкторами, музыкантами и работниками архивов подготовят культурно-просветительские площадки. Их презентуют на Кургане Дружбы 2 июля.

Помимо этого, участники лагеря познакомятся с природой и культурным наследием Себежского и Невельского районов. Лагерная смена будет проходить на базе детского лагеря «Звездный» в деревне Опухлики.

Добавим, «Курган Дружбы» — это военно-патриотический лагерь, объединяющий молодых людей в возрасте 14-18 лет. Ключевой целью проекта является сохранение исторической памяти о подвигах русских воинов в годы Великой Отечественной войны и установление новых дружественных связей с Белоруссией.