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НовостиОбщество25 июня 2023 19:09

Сотрудники псковского драмтеатра поучаствовали в съёмках фильма «Блиндаж»

Источник:kp.ru
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Артисты и гримеры Псковского театра драмы им. А.С.Пушкина приняли участие в системах фильме «Блиндаж». Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В кинокартине покажут псковских артистов: Линду Ахметзянову, Ислама Галиуллина, Максима Плеханова и Михаила Севастьянова. За кадром также работали местные гримеры: Ирина Лаптева, Анна Баландина и Илона Гончар, известная в театре как хореограф.

Согласно сюжету, главные герои кинокартины находят военный блиндаж. Благодаря ему они попадают в 1941 год, когда началась Великая Отечественная война.

Ранее «Комсомольская правда в Пскове» рассказывала, что в Псковской области снимались некоторые эпизоды фильмы и о том, как это было.