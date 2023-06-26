Псковский дальнобойщик насмерть сбил 39-летнего водителя «Харлея» в Воронеже

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

Водитель большегруза из Псковской области стал виновником смертельного ДТП с мотоциклистом в Воронеже. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло вечером 25 июня, когда 56-летний пскович на «Мерседес Бенц» с прицепом ехал по улице Димитрова в Воронеже. При пересечении регулируемого перекрестка дальнобойщик не уступил дорогу 39-летнему мотоциклисту на «Харлей Дэвидсон». Произошло лобовое столкновение транспортных средств.

Получивший большое количество травм, воронежец скончался в карете скорой помощи.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – отметили в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

Ранее «Комсомолка» рассказывала трогательную историю о собаке, погибшей в страшном ДТП на Рижском в Пскове.