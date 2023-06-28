Псковские призывники отправились служить в Росгвардию

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Пятнадцать призывников из Псковской области были отправлены на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед отправкой к месту службы юноши прошли тщательный отбор. Специалисты оценили не только состояние здоровья молодых людей, но и провели профессионально-психологическое тестирование и изучение их биографических данных. Отметим, что для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Призывников обеспечили формой одежды войск национальной гвардии. Для многих молодых людей служба по призыву хороша тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии, а также смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.