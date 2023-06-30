Касса псковского театра будет работать по летнему расписанию

Фото из пресс-службы Псковского театра

В июле касса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина изменит график работы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе театра.

1 и 3 июля в кассе театра будут выходные дни. А вот 2 июля будет рабочим днем. С 2 по 28 июля театральная касса будет работать с 11:30 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Выходными днями будет воскресенье и понедельник. В августе касса вернется к ежедневному режиму работы.

Напомним, что 117-й сезон Псковский театр драмы закончит 5 июля спектаклем «Пигмалион». В скором времени будут опубликованы афиши на август и сентябрь.