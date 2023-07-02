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НовостиОбщество2 июля 2023 20:51

В Псковской областной больнице обновился сайт с расписанием приёма врачей

Источник:kp.ru
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Расписание приёма врачей консультативной поликлиники Псковской областной клинической больницы опубликовано на обновлённом сайте медицинского учреждения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В новом удобном расписании также указаны показания к направлению и перечень обследований. На страничке вы найдёте также схему расположения кабинетов, ФИО врачей и контакты», – отметили в медучреждении.

Отметим, что консультация проводится на основании обследования, которое проведено в поликлинике по месту жительства.

Записаться на приём к врачу можно по единому номеру: (8 8112) 29-57-00.