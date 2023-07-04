Гостиничный комплекс в Пушгорах откроется для туристов в 2025 году

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Гостиничный комплекс в Пушкинских Горах начнёт принимать первых гостей в 2025 году. Об этом рассказал руководитель проекта «Парк-отель Креневка» Евгений Шишкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«У нас в этом году уже через пару недель запланированы земляные работы, устройство фундаментов. В идеале мы планируем уже к зиме поставить тепловой контур, по крайней мере, основного здания. Это необходимо для того, чтобы мы уже к весне начали потихоньку делать отделочные работы», – отметил Евгений Шишкин.

По словам эксперта, стоимость размещения в отеле будет составлять от четырёх до семи тысяч рублей за ночь. «Ориентир на то, чтобы люди приезжали туда отдыхать, а не просто переночевать», – уточнил Евгений Шишкин.

Новый отель будет располагаться на расстоянии 4,5 километра до Савкиной Горки с пешей доступностью до Михайловского. Планируется, что спрос на размещение в отеле будет у семей с детьми, поскольку для гостей будет предусмотрено множество активностей, в частности: прогулки на электросамокатах по маршруту, созданному на основе бывшей железной дороги. Кроме того, разработан водный экомаршрут, позволяющий увидеть фасад главной усадьбы в Михайловском.

Отметим, что рекреационно-гостиничный комплекс с центральной усадьбой, коттеджами, пляжем и автодомами расположится на берегах рек Великая и Сороть. Территория комплекса займёт более 40 гектаров.