5 июля в Пскове прогнозируют до 25 градусов тепла

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Сегодня, 5 июля, в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер днем будет дуть западных направлений умеренный, днем южных направлений слабый. Средняя температура по области днем составит до +21...+26 градусов, ночью ожидается до +6...+11 градусов.

В Пскове температура днем поднимется до +23...+25 градусов, ночью по прогнозам синоптиков ожидается до +8...+10 градусов. В Великих Луках температура. днем составит до +24...+26 градусов, ночью — всего до +9...+11 градусов.