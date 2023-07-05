Псковская журналистка Виктория Голубкова ушла из жизни

Фото из соцсетей Виктории Голубковой

5 июля после тяжёлой болезни оборвалась жизнь известной журналистки из Псковской области Виктории Голубковой. Об этом сообщили её коллеги и близкие, которые ещё буквально вчера были с ней, жизнерадостной и готовой бороться, на связи.

Гром в жизни Виктории Голубковой грянул в январе 2019 года, когда медики выявили у журналистки онкологию – рак атаковал желудок. После этого начались ее скитания по больницам не только в России, но и за границей. А за последние два месяца ситуация уходшилась и она полностью проводила время под присмотром врачей.

Почти четверть века псковичка посвятила ведущим изданиям Псковской области: «Комсомольской правде в Пскове», «Псковской правде», «АиФ-Псков» и изданиям холдинга «Гражданская пресса». В последнее время Виктория Голубкова немного сменила поприще и устроилась работать специалистом по связям с общественностью в «Псковэнергосбыт».

За время своего карьерного пути была награждена благодарственным письмом «За верность профессии» из рук губернатора Псковской области.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» и весь уоллектив госмедиахолдинга Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Виктории Голубковой. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.