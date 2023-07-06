Мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» псковичи смогут посетить без билета

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Мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» все желаюиие смогут посетить без билета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове году» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 7 по 9 июля посетители смогут абсолютно бесплатно и без пригласительных билетов попасть на кинопоказы в кинотеатры «Смена» и Silver Cinema. Кроме того, будут организованы кинопоказы в креативном пространстве «Лофт».

Творческие встречи в креативном пространстве «Лофт» также можно посетить бесплатно, однако по предварительной онлайн-регистрации. В медиацентре ПАИ творческие встречи пройдут без предварительной регистрации.

Вход на кинофестиваль «Западные ворота» в большой концертный зал Псковской областной филармонии будет осуществляться по пригласительным билетам.