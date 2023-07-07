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НовостиОбщество7 июля 2023 6:45

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 7 июля

Источник:kp.ru
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Сегодня, 7 июля, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +20...+25 градусов, ночью ожидается до +7...+12 градусов. .

В Пскове синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура днем поднимется до +22...+24 градусов, ночью ожидается всего до +9...+11 градусов.

В Великих Луках по прогнозу также кратковременный дождь. Температура днем составит до +22...+24 градусов, ночью температура будет колебаться от +8 до +10 градусов.