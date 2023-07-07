В Псково-Печерской семинарии прошёл первый выпуск

Фото представлено Псково-Печерской семинарией

Первый выпуск состоялся в Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Перед выпускниками с приветственным словом выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Сегодня у нас знаменательный, прекрасный день – первый выпуск Псково-Печерской духовной семинарии. Это событие еще и потому особо радостно для нас, что более половины выпускников получат сейчас красные дипломы! О подобном – больше половины курса выпускаются с дипломами с отличием - я никогда не слышал! Буду рад ошибиться, но представляется, что такого еще не было ни в истории высшего образования Русской православной церкви, ни, думаю, в светском высшем образовании», - уточнил владыка.

В качестве ответного слова один из выпускников Псково-Печерской духовной семинарии иерей Антоний Пауков прочитал благодарственное слово в адрес ректора учебного заведения митрополита Тихона.

«Мы всегда будем помнить то, чему нас учили прекрасные преподаватели Псково-Печерской духовной семинарии и братия любимого монастыря. Пусть прочитанные параграфы со временем могут забыться, затуманиться в памяти, но тот дух настоящего братства и любви, в котором мы воспитывались здесь в течение четырёх замечательных лет, останется с нами навсегда», - отметил иерей.