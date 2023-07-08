Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с Днём семьи, любви и верности

Фото: Борис Елкин

8 июля в День семьи, любви и верности жителей Псковской области поздравил глава города Борис Елкин. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Семья – самое главное в жизни человека, считает Борис Елкин. В связи с этим, глава региона обратился к каждой семье в регионе: «Желаю каждой псковской семье долгих лет совместной жизни в любви и здравии!».

«Берегите друг друга!», – закончил свое поздравление глава Пскова. К нему он прекрепил фотографию поля с символом сегодняшнего праздника – ромашками.