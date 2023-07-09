10 тысяч человек посетили кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

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В Пскове подвели итоги IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». По данным организаторов, в 2023 году площадки посетили 10 тысяч человек – это оказалось рекордом за последние три года фестиваля.

«Западные ворота» стартовали в 2019 году с 30 тысячами зрителей. В 2021 году их было около шести тысяч, в 2022 году – более восьми.

Отметим, что 9 июля в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прошла торжественная церемония закрытия и награждения победителей IV Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представили более 90 фильмов, гостями фестиваля стали 50 выдающихся деятелей культуры.