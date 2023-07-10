Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 9:58

Псковичи нашли капсулу времени при восстановлении детсада в Херсонской области

Источник:kp.ru
.

.

Капсулу времени 1969 года нашли во время ремонтных работ в детском саду в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Отметим, что Псковская область активно помогает с ремонтом детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области.Записка была написана на русском языке и была спрятана в стеклянной бутылке.

«Теперь и наши строители хотят оставить свою капсулу времени для будущих поколений. Чтобы жители спустя десятилетия вспомнили, чьими руками восстанавливалась мирная жизнь на Херсонской земле», — подчеркнул глава региона.