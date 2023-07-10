Псковичи нашли капсулу времени при восстановлении детсада в Херсонской области

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Капсулу времени 1969 года нашли во время ремонтных работ в детском саду в Херсонской области. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Отметим, что Псковская область активно помогает с ремонтом детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области.Записка была написана на русском языке и была спрятана в стеклянной бутылке.

«Теперь и наши строители хотят оставить свою капсулу времени для будущих поколений. Чтобы жители спустя десятилетия вспомнили, чьими руками восстанавливалась мирная жизнь на Херсонской земле», — подчеркнул глава региона.