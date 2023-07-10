Историческая реконструкция «Александрова дорога» пройдет в Самолве 15 июля

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Историческая реконструкция «Александрова дорога» пройдет 15 июля в деревне Самолва Гдовского района. У мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» будет дан старт фестиваля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Маршрут реконструкции пройдет через восемь регионов и шесть особо охраняемых природных территорий, связанных с именем великого князя и полководца Александра Невского. Отметим, что деревня Самолва станет отправной точкой исторической реконструкции.

«Зрители отправятся в своеобразное путешествие в далекое прошлое и станут свидетелями настоящего средневекового представления», - обещают в Театрально-концертной дирекции. Гостей ждут показательные кавалерийские бои, состязания воинов в военном мастерстве, исторические мастер-классы, веселые детские бои. Желающие смогут посетить тир для стрельбы из лука, исторический лагерь отдыха, ярмарку, детскую деревню.

Выступления реконструкторов пройдут под музыку группы LaVerden, которая исполнит произведения, написанные специально для проекта «Александрова дорога». Для гостей фестиваля выступят музыкальные коллективы: тульская группа «LaVerden», группа «Spiritual Seasons» и «MystTerra» из Москвы.