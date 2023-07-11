Более 2 тысяч псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала

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Ежемесячную выплату из материнского капитала в 2023 году начали получать ещё 2337 семей благодаря изменению условий её назначения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

С начала текущего года на каждого несовершеннолетнего до 3 лет, включая первого ребенка, предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала. Ранее финансовую помощь можно было получить только при наличии второго ребенка, единожды. Несмотря на то, что в семье имеется несколько детей младше 3 лет.

Сумма выплаты, которую будет семья получать в месяц, равняется одному прожиточному минимуму на ребенка. В Псковской области он составляет 13 920 рублей. Семьям, общий доход которых не превышает уровень двух прожиточных минимумов на человека, предоставляется возможность получить это пособие.

Если в семье имеются несколько детей в возрасте до 3 лет и доходы семьи при получении выплаты на одного из них не превышают двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребенка. Заявление на получение выплаты подается отдельно на каждого несовершеннолетнего члена семьи.