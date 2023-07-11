Институт экспериментальной биологии создадут на базе учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

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Институт экспериментальной биологии будет создан на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

«В сентябре у нас уже наши первые студенты пойдут туда учиться. Там будет ультрасовременный центр. Только, наверное, в крупных федеральных вузах, в таком количестве и оборудование, и тренажёры, и многое-многое другое. И самое главное, у нас там будет даже не кафедра, а Институт экспериментальной биологии», — уточнил глава региона.

Он также добавил, что абсолютно уникальная штука, она позволит за короткое время войти в сообщество биологов с точки зрения занятия наукой. «И я очень рассчитываю, что Псковская область внесёт свой вклад в развитие российской науки. Плюс там можно будет реализовывать целый спектр дополнительных направлений, и ребятам будет очень интересно», – отметил глава региона. По словам губернатора набор на обучение составит 1200 человек.

«А дальше уже наша задача как руководства региона сделать так, чтобы ребята, которые гарантированно хотят остаться работать в Псковской области, получали так называемую губернаторскую стипендию. Проходя практику в каком-то конкретном учреждении, приходили туда на работу и получали пакет поддержки», – отметил Михаил Ведерников.