Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 7:24

До +24 градусов потеплеет 12 июля в Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

Сегодня, 12 июля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений днем умеренный, ночью слабый. Средняя температура днем по области составит: +20... +25 градусов, ночью ожидается всего до +4...+9 градусов.

В Пскове днем потеплеет до +22..+24 градусов, ночью ожидается всего до +6...+8 градусов. В Великих Луках днем по прогнозам: до +21...+23 градусов, ночью ожидается всего до +6...+8 градусов.