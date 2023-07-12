В Великих Луках приобрели 41 квартиру для расселения граждан из аварийного жилья

В Великих Луках приобрели более 40 квартир для граждан, живущих в домах аварийного состояния. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Город ведет работу по решению проблемы аварийного жилищного фонда. В 2023 году было приобретено 41 новое жилое помещение для расселения граждан. Это четвертый этап программы, которая предусматривает переселение людей из аварийного жилья в новые комфортные квартиры. Такие мероприятия, проводимые Администрацией, направлены на улучшение жилищных условий и повышение качества жизни граждан.

«Данные жилые помещения приняты по актам приемки-передачи и оформлены в собственность муниципалитета», – отметил Николай Козловский.