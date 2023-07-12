Обнаруженный в Печорах царский рубль оказался фальшивым

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Обнаруженный археологами в Печорах «царский рубль» оказался всего лишь фальшивкой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Изначально предполагалось, что монета могла быть частью монисто, то есть ожерелья, женщины народа сето.

После обнаружения монеты эксперты исследовали её с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. В результате было выявлено, что в основе «серебряного» рубля находится соединенный с оловом, сурьмой и мышьяком свинец. Именно поэтому цвет «царского рубля» напоминал серебро.

Специалисты отметили, что отверстие в центре монеты говорило не о том, что она являлась частью ожерелья, а о том, что монета фальшивая.

«Серебряный» рубль оказался фальшивым, о чем стало известно еще во время его использования», – отметили в Археологическом центре Псковской области.