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Ушла из жизни замглавы Псковской областной больницы

11 июля ушла из жизни заместитель главврача по технике Псковской областной больницы Ирина Рогозина. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в медучреждении.

Ирина Рагозина родилась 17 мая 1957 года. Своей любимой профессии она посвятила 26 лет, работая в Псковской областной больнице. За столь большой период работы, Ирина смогла обеспечить высокое качество диагностического, лечебного процесса и ведения пациентов.

«Её добросовестное отношение к работе, самоотверженный труд, полная самоотдача были отмечены наградами. Но в первую очередь не награды, а память о ней как о замечательном человеке будет жить в сердцах коллег, близких, пациентов», − рассказывают коллеги. Руководство и весь коллектив выражают соболезнования родным и близким Ирины Васильевны.

Прощание с Ириной Рагозиной пройдет 13 июля в 10:30 утра, у морга на улице Малясова, дом 2. Отпевание состоится в 11:00 в церкви на улице Леона Поземского, дом 7.