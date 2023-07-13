Оградительные столбики установили перед Успенским собором в Печорах

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и в Псковской области»

На площади перед Успенским собором в Печорах установлены оградительные столбики. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове и в Псковской области».

Установленные столбики выполнены по образцу исторических ограждений, которые существовали в начале XX века. Тогда их изготавливали в монастыре. В том числе, оградительные столбики изготавливал монах Симеон (Желнин). Он же занимался строительством музея-гостиницы монастыря.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь перед Псково-Печерским монастырем мостят карельской брусчаткой.